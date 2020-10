Wojewoda mazowiecki: Nie ma wojny rządu z lekarzami

fot. Krystian Maj / FORUM

Nie ma wojny rządu z lekarzami, nie walczymy z nimi, ale z pandemią - przekonuje w rozmowie z "Super Expressem" wojewoda mazowiecki i b. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Radziwiłł podkreślał, że w Polsce - jak mówił - mamy osiem razy mniej zgonów niż w Szwecji. "To znaczy, że wybraliśmy lepszy model działania" - ocenił.

Wojewoda mazowiecki podkreślił, że słowa o "ucieczkach personelu medycznego na zwolnienia lekarskie" słyszał od przedstawicieli tego środowiska. "Jeżeli tak jest, to nie wiedzę tu żadnej wojny (rządu z lekarzami), ale konieczność podjęcia ściślejszej współpracy, także z przedstawicielami środowisk zawodowych.

Oczekuję, że wezmą troszeczkę odpowiedzialności za to, by przekonać pracowników medycznych do tego, że jest możliwe funkcjonowanie w warunkach epidemii" - podkreślił w rozmowie z "Super Expressem" Radziwiłł. (PAP)

wni/ robs/