Wojenny sukces Trumpa? "To historyczny rezultat"

fot. Giorgio Viera / Reuters

Zgodnie z umową zawartą na początku roku Chińczycy zdecydowanie zwiększyli import produktów rolnych z USA. "To będzie najlepszy w historii rok pod względem sprzedaży do Chin" - wskazują amerykańskie władze.

W tym roku Chińczycy wydali na zakupy produktów rolnych za oceanem już 23,6 mld dol. - raportuje biuro przedstawiciela USA ds. handlu oraz departament rolnictwa. To ponad 70 proc. celu wyznaczonego na ten rok w zawartej w styczniu umowie między dwoma mocarstwami.

Waszyngton podkreśla rekordową sprzedaż kukurydzy w wysokości 8,7 mln ton oraz dwukrotnie wyższy niż w 2017 r. eksport soi, sięgający 17,4 mln ton. W pierwszym przypadku Chińczycy wydali do 8 października ponad 2 mld dol. (ponad 12 razy więcej niż 3 lata wcześniej), a w drugim - niemal 11 mld dol., szacują władze USA. Ponad dwukrotnie wzrosła sprzedaż sorgo, przekraczając miliard dolarów. Mocno w górę poszedł również eksport mięsa - w przypadku wieprzowiny 8-krotnie, a wołowiny aż 25-krotnie.

"W zaledwie kilka miesięcy zapisy umowy handlowej "pierwszej fazy" zrodziły naszym rolnikom i hodowcom wspaniałe plony. Wyniki są widoczne w rekordowej sprzedaży do Chin szerokiej gamy ważnych produktów dla naszych rolników. [...] Umowa będzie przynosić korzyści amerykańskiemu rolnictwu przez lata i dekady" - triumfuje Waszyngton.

Zwiększenie importu produktów rolnych było jednym z elementów podpisanej w styczniu umowy handlowej "pierwszej fazy" między USA a Chinami. Pekin zadeklarował wówczas zwiększenie importu dóbr i usług względem 2017 r. o 200 mld dol. w ciągu dwóch lat. Na tę kwotę składają się dobra przemysłowe (blisko 80 mld dol. nadwyżki), surowce energetyczne (ponad 50 mld dol.), usługi (niemal 40 mld dol.) i właśnie produkty rolne (32 mld dol.).

Korzystając z amerykańskich danych o handlu zagranicznym (nieco innych niż przytaczanych powyżej), Chad Bown z Peterson Institute for International Economics obliczył, że do końca września eksport wspomnianych wyżej grup produktów z USA do Chin sięgnął 58,8 mld dol., co stanowiło zaledwie 54 proc. celu na ten rok, czyli 109 mld dol. W przypadku produktów rolnych sprzedaż za Mur wyniosła blisko 13 mld dol. wobec celu na ten okres rzędu niespełna 20 mld dol.

Skąd zatem tak duża różnica (23,6 mld dol. vs niecałe 13 mld dol.) między szacunkami biura przedstawiciela USA ds. handlu i departament rolnictwa a US Census Bureau? Szacunki "ludzi Trumpa" obejmują kontrakty, które zostały zawarte, ale nie są zrealizowane, natomiast dane US Census Bureau zawierają wyłącznie dobra, które przekroczyły już granice.

Od samego początku eksperci poddawali w wątpliwość możliwość (i chęć) realizacji ambitnych celów w styczniowej umowie, nawet tych jasno i precyzyjnie określonych. Wzrost importu o 200 mld dol. względem 2017 r. wydawał się niemożliwy do osiągnięcia. Ponadto, plany pokrzyżowała epidemia koronawirusa, w wyniku której doszło do schłodzenia koniunktury gospodarczej, powstania zakłóceń w łańcuchach dostaw czy spadku cen niektórych towarów, np. surowców energetycznych. Pomimo że firmy z USA eksportują w ostatnich miesiącach rekordowe ilości ropy za Mur, to z powodu niskich cen "czarnego złota" udało się zwiększyć sprzedaż zaledwie o 6 mld dol., podczas gdy plan zakładał wzrost o ponad 16 mld dol.

Maciej Kalwasiński