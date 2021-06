Wojciechowski: Chów klatkowy ma naprawdę niewiele wspólnego z rolnictwem

fot. Agencja Zachod / / FORUM

Zmiany, które następują w rolnictwie w Europie, to odwrócenie trendu jego zamiany w przemysł. Odejście od chowu klatkowego właśnie w to się wpisuje. To właściwy kierunek – mówił Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa w rozmowie ze środową "Rzeczpospolitą".

Wojciechowski, odnosząc się do poparcia przez Parlament Europejski rezolucji, która ma doprowadzić do zakazu chowu klatkowego zwierząt w krajach unijnych, ocenił, że to stanowisko "jest bardzo dobre". Dodał, że Komisja Europejska jest za odejściem od tej metody chowu zwierząt i przedstawi swoją propozycję legislacyjną w tym zakresie w najbliższym czasie.

"Stanowisko Parlamentu jest bardzo dobre, idzie we właściwym kierunku. Stoimy przed wyborem, czy hodowla zwierząt to ma być agroprzemysł, czy rolnictwo zrównoważone. Chów klatkowy jest prowadzony w ogromnych kombinatach przemysłowych. To ma tak naprawdę niewiele wspólnego z rolnictwem" - wskazał Wojciechowski.

Jak mówił w "Rz", w Polsce chów klatkowy jest bardzo powszechny na tle Europy, "mamy w klatkach 40 mln kur niosek, to największy sektor tej hodowli i 80 proc. stad kur w naszym kraju". "Średnia wielkość kurnika u nas to około 85 tys. sztuk, w Unii średnio około 45 tys. Takie fermy chowu klatkowego zdominowały produkcję jaj w Polsce i praktycznie wymiotły ją z małych i średnich gospodarstw rolnych" - zaznaczył.

Dodał, że nie wzmocniło to sektora rolnego, a wręcz przeciwnie. "W latach 2010–2017 produkcja jaj w Polsce zmniejszyła się, udział Polski w ich produkcji zmalał z 1 do 0,7 proc., a pod względem wielkości produkcji Polska spadła z 18. na 24. miejsce w świecie. Wielka koncentracja nie wzmacnia rolnictwa ani bezpieczeństwa żywnościowego. Ten rodzaj hodowli zostawia miejsce właściwie dla jednego, góra dwóch rolników w powiecie. To zły model z punktu widzenia zrównoważonej produkcji rolniczej" - podkreślił komisarz UE ds. rolnictwa.

Pytany, co z tymi, którzy dziś prowadzą chów klatkowy, odpowiedział, że "oczywiście trzeba wziąć pod uwagę ich sytuację". "Zakaz musi być wprowadzony sprawiedliwie i uczciwie. Potrzebne będą rekompensaty dla tych, którzy zainwestowali w tę branżę" - powiedział Janusz Wojciechowski.(PAP)

