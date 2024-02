Andrusiewicz nie jest już rzecznikiem NBP. Pracował przez trzy miesiące

4-dniowy tydzień pracy benefitem? Chce tego niemal 40 proc. pracownic IT Według badań Polacy spędzają w pracy średnio od blisko 40 do ponad 43 godzin w tygodniu, co czyni nas jednym z najbardziej zapracowanych narodów Europy. Stąd też pomysł 4-dniowego tygodnia pracy cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Według danych No Fluff Jobs prawie 40 proc. ankietowanych pracownic IT uważa, że to ważny benefit, istotniejszy m.in. od służbowego sprzętu do pracy i karty sportowej.