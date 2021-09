Wody geotermalne napędzają inwestorów i turystów

JSW zwiększy zdolności produkcji energii z metanu powyżej 40 megawatów

Do końca przyszłego roku Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zwiększy zdolność produkcji energii z metanu do 36 megawatów, a rok później do ok. 44 megawatów, z perspektywą dalszego wzrostu - wynika z informacji spółki, która do 2025 roku chciałaby gospodarczo wykorzystywać całość ujmowanego metanu.