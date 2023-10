„Wodospad” na akcjach CI Games. Kurs szuka dna

Pomimo optymistycznych komunikatów o sprzedaży gry „Lords of The Fallen” kurs CI Games kolejną sesję z rzędu zniżkuje w dwucyfrowym tempie, powracając do poziomu z końcówki marca.

/ CI Games

- Lords of The Fallen zyskało uznanie najważniejszych mediów growych na świecie. DotEsports UK przyznało grze 9,5/10 pkt., GamerSky China – 8,5/10, Eurogamer Polska oraz IGN – 8/10 pkt. - powiedział Polskiej Agencji Prasowej prezes CI Games Marek Tymiński.

Inwestorzy chyba jednak nie podzielają optymizmu prezesa Tymińskiego. W poniedziałek do południa notowania akcji CI Games zniżkowały o przeszło 15%, osiągając poziom 3,19 zł za walor. To już o niemal połowę mniej niż w połowie września, gdy zarząd spółki obiecywał kilkukrotny wzrost wyceny spółki po premierze „Lords of The Fallen”.

Od dnia premiery – 13 października – gra utrzymuje się w pierwszej dwudziestce najchętniej oglądanych gier na Twitchu w najlepszym momencie ponad 189 tys. wyświetleń. Wynik Lords of The Fallen na Twitchu jest o 19 proc. wyższy od szczytowej oglądalności Assassin's Creed Mirage i o 35 proc. wyższy od Wo Long: Fallen Dynasty. Tylko w tym serwisie od dnia premiery grę wyświetlano łącznie przez 4,5 mln godzin.

Poniedziałkowe spadki kursu CI Games nastąpiły po tym, jak w piątek gamingowa spółka została przeceniona o 17,1%, a w czwartek o ponad 10%. Czwartkowy spadek nastąpił po tym, gdy w mediach zaczęły pojawiać się pierwsze mieszane recenzje gry „Lords of the Fallen”.

Niespełnione nadzieje inwestorów

Jeszcze w połowie września przy kursie wynoszącym ponad 6 zł. Marek Tymiński mówił, o możliwym wzroście wartości firmy od 3 do 5 razy po udanej premierze gry. Od tego czasu, kurs do poniedziałkowego minimum (3,00 zł) spadł o 51,7%. Wygląda na to, że albo inwestorzy mają wątpliwości co do komercyjnego sukcesu gry, albo oczekiwania rynku były przesadnie rozbudzone. Dodajmy tutaj, że od połowy marca do końcówki sierpnia akcje CI Games podrożały o ponad 200%.

W piątek prezes Marek Tymiński napisał na X, że wynik „Lords of The Fallen” przekroczył wewnętrzne oczekiwania sprzedażowe. Czwartek był ostatnim dniem składania zamówień w przedsprzedaży. Gra dostępna jest w trzech wersjach: Standard, Deluxe oraz Kolekcjonerskiej. Dla wersji Standard cena wynosi 69,99 USD, Deluxe 79,99 USD, a dla Kolekcjonerskiej 249,99 USD. Cena digital na Steam Standard to 59,99 USD. Obecnie spółka pracuje nad patchem na konsole Xbox Series S/X, który będzie udostępniony w trakcie kilku najbliższych dni – poinformowano w oficjalnym komunikacie.

- Zakładając wyżej wspomniany budżet na poziomie 200 mln zł oraz podstawową wersję gry na poziomie 59,99 euro można założyć, że aby sprzedaż osiągnęła początkowe nakłady, gra musi się sprzedać w co najmniej 724 000 egzemplarzach. Według zarządu punkt przecięcia znajduje się na poziomie ok. 1 mln sztuk – podliczył Bartłomiej Mętrak z DM XTB.

- Gra osiąga dobre wyniki w sklepach cyfrowych i fizycznych. W nadchodzących dniach ogłosimy kluczowe dane dla Lords of The Fallen – sprzedaż i nakłady inwestycyjne – zakomunikował prezes CI Games Marek Tymiński.

KK