SESJA Akcje na GPW atrakcyjne wg strategów Morgan Stanley. Szerokie wzrosty na WIG20 Indeksy na GPW ciągle korzystają z powyborczego wiatru zmian i pną się do góry. Co prawda na niektórych spółkach widać pierwsze objawy realizacji zysków, ale silny złoty wspiera szerokie wzrosty i pokazuje, że napływ zagranicznego kapitału trwa. Do inwestycji na GPW zachęcał też poranny komunikat banku inwestycyjnego Morgan Stanley o dobrych perspektywach polskiego rynku.