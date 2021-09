Wodór i atom. Francuskie firmy chcą się zaangażować w zieloną transformację Polski

/ Newseria

- Francja jest dziś jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski, a dalsze perspektywy rozwoju tej współpracy są bardzo pozytywne - mówi Monika Constant, dyrektor generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Duży potencjał dla wspólnych działań i inwestycji stwarza obszar transformacji energetycznej i ekologicznej, w który Francja może się zaangażować. W długoterminowe partnerstwo energetyczne wpisuje się oferta EDF budowy elektrowni atomowej, ale także m.in. francuskie rozwiązania wodorowe. - Każda z 1,1 tys. francuskich firm w Polsce podjęła jakieś kroki na rzecz ochrony środowiska. Chcemy inne podmioty inspirować tymi przykładami - podkreślała Monika Constant podczas prezentacji na Forum Ekonomicznym w Karpaczu raportu CCIFP „Wyzwania dla Polski - odpowiedź biznesu”, dostępnego pod adresem www.wyzwaniadlapolski.pl.

- Francja jest w zależności od roku drugim lub trzecim największym inwestorem zagranicznym w Polsce, obecnym tu od początku lat 90. W polskiej gospodarce nie ma sektora, w którym nie byłyby obecne francuskie firmy. Każda z nich w jakimś stopniu - na mniejszą czy większą skalę - wdrożyła już u siebie rozwiązania, które przyczyniają się do ochrony środowiska, np. poprzez rozwiązania dotyczące przetwarzania i zmniejszania emisji dwutlenku węgla czy chociażby takie drobiazgi jak wymiana żarówek w swojej siedzibie czy w swoich sklepach - podaje w rozmowie z agencją Newseria Biznes dyrektor generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCFIP).

Na polskim rynku działa w tej chwili ponad 1,1 tys. firm z francuskim kapitałem, które stworzyły ok. 200 tys. bezpośrednich miejsc pracy. Drugie tyle stanowisk powstało pośrednio, u ich dostawców, klientów czy partnerów. W samej Izbie stowarzyszonych jest 400 podmiotów.

- Transformacja ekologiczna jest tematem, który dotyka praktycznie każdej branży i firmy. My reprezentując ponad 400 firm obecnych w Polsce od wielu lat, zorientowaliśmy się, że dla większości z nich ten temat jest bardzo ważny. One w bardzo dużym stopniu przyczyniają się do polepszania środowiska, nawet w takich branżach jak przetwórstwo przemysłowe, ale również w firmach usługowych. Chcieliśmy się podzielić tymi przykładami, pokazać, że można robić bardzo wiele w różnej skali, żeby inne firmy mogły się zainspirować tymi przykładami i wdrażać je u siebie - podkreśla Monika Constant. - W naszym raporcie pokazujemy bardzo konkretne przykłady, m.in. Grupy Veolia, która w Warszawie wdrożyła francuskie rozwiązanie umożliwiające lepsze zarządzanie siecią ciepłowniczą.

Innym przykładem proekologicznych rozwiązań, które zostały wymienione w raporcie CCIFP, jest rozwiązanie Veolii zastosowane w Szlachęcinie pod Poznaniem, gdzie firma wdrożyła pierwszy w Polsce i Europie system pomp odzyskujących ciepło ze ścieków połączony z gazową kogeneracją. Jak wskazuje dyrektor generalna Izby, Polska w procesie transformacji może skorzystać z doświadczeń francuskich podmiotów, ale również rozwiązania wymyślone przez polskich inżynierów mogą być transferowane za granicę. Ten obszar współpracy będzie się stawał coraz ważniejszy w dwustronnych relacjach.

- Perspektywa rozwoju stosunków polsko-francuskich w obszarze dotyczącym transformacji energetycznej i ekologicznej z uwzględnieniem ochrony środowiska jest bardzo przyszłościowa. Tego typu inwestycji będzie coraz więcej. Każda z naszych firm ma pewne rozwiązania, które, mamy nadzieję, przyczynią się do zmniejszenia zmian klimatycznych, np. wdrożenie rozwiązań wodorowych. Czekamy cały czas na decyzje dotyczące wyboru partnera w energetyce jądrowej. W tym obszarze Francja ma przecież świetne rozwiązania, bardzo kompleksowe, bo nie dotyczą tylko samej technologii, lecz również finansowania i późniejszego utrzymania tego projektu - zapewnia Monika Constant.

Polski rząd zapowiedział, że wyboru partnera do budowy pierwszej w kraju elektrowni jądrowej dokona do końca tego roku lub na początku przyszłego. Na liście oferentów są m.in. francuski EDF i amerykański Westinghouse.

- Jesteśmy do dyspozycji polskich ekspertów, rządu, żeby opowiadać o tej technologii i razem wypracować najlepszy model wyboru technologii, finansowania, a następnie realizacji tego projektu - podkreśla dyrektor generalna CCFiP. - Francja jest jedynym z partnerów proponujących technologię jądrową, który ma doświadczenie w Europie i który świetnie zna tę złożoną kwestię, również prawną, dotyczącą możliwości rozwoju tej technologii jądrowej w Polsce.

Wdrożenie energetyki jądrowej jest jednym z ośmiu priorytetów zakładanych w rządowej strategii „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”. Pierwszy blok elektrowni o mocy ok. 1-1,6 GW zgodnie z założeniami ma zostać uruchomiony w 2033 roku, a kolejne będą oddawane co dwa-trzy lata. Cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy od 6 do 9 GW. Atom - obok OZE - ma stanowić gwarancję bezpieczeństwa energetycznego w procesie odchodzenia od węgla. To z kolei niezbędny warunek, by spełnić wymogi unijnej polityki klimatycznej, która zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 roku i pełną dekarbonizację dwie dekady później.

Ekologia i transformacja energetyczna to dziś kluczowe wyzwania w wymiarze finansowym i technicznym, ale zarazem szansa na zbudowanie nowoczesnej, silnej gospodarki. Ogromną rolę do odegrania w tym procesie mają przedsiębiorstwa, które mogą się stać akceleratorem zielonej transformacji. Jak wynika z raportu CCFIP, w tej chwili 62 proc. firm w Polsce prowadzi działania w zakresie ochrony klimatu.

- Przyszłość wielu firm zależy dziś od tego, czy są w stanie faktycznie dostosować się do tych wyzwań, które stawia przed nami kwestia ochrony środowiska i klimatu. Firmy, które się nie dostosują i nie będą odpowiedzialne, wytwarzając swoje produkty czy usługi, tak naprawdę nie mają szans na rynku - mówi Monika Constant.