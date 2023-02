Wnorowski z RPP o obniżce stóp: Nie ma przestrzeni nawet na samą dyskusję

Nie wydaje sie, żeby w 2023 r. doszło do obniżki stóp procentowych w Polsce, obecnie nie ma nawet przestrzeni do dyskusji o kwestii obniżek - powiedział w telewizji BIZNES24 członek RPP, Henryk Wnorowski.

fot. Anatol Chomicz / / FORUM

Zapytany o to, czy do grudnia 2023 r. może dojść do obniżki stóp procentowych w Polsce, Wnorowski powiedział:

"Nie wydaje mi się. Osobiście nie widzę w tej chwili przestrzeni do obniżek stóp procentowych. Co więcej, nie widzę przestrzeni do dyskusji o obniżkach. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że jestem zadowolony, podobnie jak pan prezes, ale jestem zadowolony jedynie z tendencji, z kierunku (spadkowego inflacji - PAP), który się zaznaczył w ostatnich 3 miesiącach. Wszyscy się spodziewamy, że może być pewien odwrót w lutym, ale później już ten kierunek zostanie utrzymany" - powiedział Wnorowski.

"Oczywiście nie jestem zadowolony z poziomu inflacji - w grudniu 16,6 proc., to jest wciąż bardzo wysoka inflacja. (...) pamiętamy jaki jest cel inflacyjny i do tego dążymy" - dodał.

Wnorowski zaznaczył, że obecny poziom stóp proc. jest "najwłaściwszy" pod względem wejścia inflacji w trend spadkowy w kierunku celu. Członek RPP spodziewa się na koniec roku inflacji na poziomie 7-8 proc.

Według "osobistych" przewidywań Wnorowskiego, w styczniu inflacja może przekroczyć 17 proc., a w lutym być może przekroczy 18 proc.

Członek RPP ocenił, że obecny poziom inflacji bazowej jest niepokojący, ale w krótkim czasie wskaźnik ten ulegnie "istotnej poprawie". (PAP Biznes)

