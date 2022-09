Wnorowski z RPP: Być może podwyżka stóp procentowych we wrześniu była ostatnią w cyklu

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Być może podwyżka stóp proc. we wrześniu była ostatnią w cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w Polsce - powiedział w Radiu Maryja członek RPP Henryk Wnorowski. Dodał, że ewentualna podwyżka w październiku również byłaby minimalna.

"Jestem głęboko przekonany, że sierpniowy odczyt inflacji na poziomie 16,1 proc. był odczytem najwyższym w 2022 r. Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach powakacyjnych będziemy mieli o kilka dziesiątych, może 0,4 pkt. proc. miesiąc do miesiąca, obniżenie inflacji. (...) Jeśli to się potwierdzi, to myślę, że koniec cyklu podwyżek stóp proc. jest bardzo bliski. Być może okaże się, że środowa podwyżka była ostatnią w tym cyklu. Być może jeszcze jedna nastąpi, także minimalna" - powiedział Wnorowski.

"Wydaje się, to są oczywiście decyzje rządu, że tarcza antyinflacyjna będzie przedłużona. To, na ile URE pozwoli dostawcom energii podwyższyć ceny i na ile rząd zrekompensuje im różnice, będzie dla nas kluczowe. I to nam da odpowiedź na pytanie, ile wzrośnie inflacja w styczniu, bo pewnego wzrostu, po spadku do końca roku, powinniśmy się spodziewać. Później, wierzę w to głęboko, na przestrzeni całego 2023 r. będziemy mieli do czynienia z obniżaniem się inflacji" - dodał.

Wnorowski zaznaczył, że dane i prognozy nie wskazują, że należałoby oczekiwać dramatycznego pogorszenia sytuacji na rynku pracy.

"Mamy statystyki dotyczące liczby wakatów i ona się zmniejsza, ale tylko zmniejsza, wakaty ciągle są. Myślę, że tutaj nie należy się spodziewać mocnego negatywnego uderzenia" - dodał.

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła we wrześniu stopy procentowe o 25 pb. Była to jedenasta podwyżka z rzędu i najniższa w obecnym cyklu, trwającym od października 2021 r.

Prezes NBP Adam Glapiński powiedział na konferencji po wrześniowym posiedzeniu RPP, że w październiku możliwy jest albo brak zmian stóp procentowych albo ich wzrost o 25 pb. Dodał, że RPP nie zakończyła formalnie cyklu podwyżek, dalsze decyzje będą zależne od napływających danych, a w połowie lub w IV kw. 2023 r. możliwe są już obniżki stóp.

Członek RPP Ireneusz Dąbrowski napisał w piątek wieczorem, że jego zdaniem cykl podwyżek stóp procentowych w Polsce jest już zakończony. (PAP Biznes)

