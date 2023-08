Wnorowski (RPP): Zmierzamy w stronę pierwszej obniżki stóp procentowych

Zmierzamy w stronę pierwszej obniżki stóp procentowych, ale jest za wcześnie, by przesądzać, czy nastąpi to we wrześniu, czy w październiku - wynika z wypowiedzi członka RPP Henryka Wnorowskiego w Radiu Maryja.

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

"Jakby nie patrzeć, zmierzamy pewnie w stronę pierwszej obniżki stóp procentowych. Kiedy to nastąpi, czy już na najbliższym posiedzeniu, czy na kolejnym posiedzeniu, jest za wcześnie przesądzać. Ja tego nie wiem, ale ta perspektywa z całą pewnością nie jest już zbyt odległa. (...) Niewątpliwie zbliżamy się do momentu, kiedy pierwsze obniżki się pojawią" - powiedział Wnorowski, komentując czwartkową publikację GUS szybkiego szacunku CPI za sierpień.

"(...) teraz możemy twierdzić, że tendencja do obniżania się inflacji jest trwała, z całą pewnością. Uważam, że są przesłanki do tego, żeby te spadki były bardziej znaczące, że nie ma w tej chwili fundamentalnych, czyli kosztowych przesłanek do tego, żeby inflacja w Polsce była ciągle tak wysoka" - dodał.

Ekonomista oczekuje przyspieszenia dezinflacji, być może już od września.

"Miesiące wakacyjne niekoniecznie skłaniają nas do tego, by rezygnować z jakichś zakupów, zwłaszcza wakacyjnych. To pewnie było powodem, że przez dwa wakacyjne miesiące notowaliśmy niższe odczyty na koniec miesiąca, jedynie o 0,7 pkt. proc., tak było w lipcu i sierpniu, a wcześniej były to bardziej znaczące spadki (wskaźnika inflacji - PAP)" - powiedział Wnorowski.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 r. wzrosły rdr o 10,1 proc. wobec 10,8 proc. miesiąc wcześniej. Rynek oczekiwał odczytu 10,0 proc.

Prezes NBP Adam Glapiński poinformował w lipcu, że RPP formalnie zakończyła cykl podwyżek stóp, a kolejnymi ruchami będą ich obniżki, w stopniowych krokach po 25 pb. Do tego, jak wskazał, potrzebne są dwie przesłanki: bieżąca inflacja poniżej 10 proc. i przewidywania na kolejne kwartały/lata, że CPI będzie szybko spadać.

W opisie dyskusji z decyzyjnego posiedzenia RPP z lipca podano, że niektórzy członkowie Rady wskazywali wówczas, że w nadchodzących miesiącach uzasadnione może być rozważenie obniżenia stóp procentowych NBP.

