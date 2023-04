Wnorowski (RPP): Temat obniżek stóp proc. z całą pewnością jest przedwczesny

Rozważania na temat obniżek stóp procentowych w Polsce z całą pewnością należałoby ocenić jako przedwczesne - wskazał członek RPP Henryk Wnorowski w rozmowie z portalem Wrocławskie Fakty.

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

"(...) z jednej strony formalnie nie zamknęliśmy (RPP) cyklu podwyżek stóp procentowych rozpoczętego w październiku 2021, a więc Rada może do podwyżek powrócić, jeśli uzna. że są ku temu przesłanki. Z drugiej strony zacieśnianie polityki pieniężnej trwa już na tyle długo, że pojawiają się oczekiwania jej luzowania, czyli obniżania stóp. To jest jednak w mojej ocenie kwestia przyszłości na tyle odległej, że rozważania na ten temat dzisiaj z całą pewnością należałoby ocenić jako przedwczesne" - powiedział Wnorowski, cytowany przez portal.

"Jeżeli sytuacja gospodarcza i poziom presji inflacyjnej będzie kształtował się inaczej, niż oceniamy to dzisiaj, to wówczas Rada może dostosować politykę pieniężną, w tym poziom stóp. Jednak według tego co wiemy dzisiaj, nic nie wskazuje, żeby zmiana stóp procentowych była w najbliższym czasie konieczna" - dodał.

Reklama

Według Wnorowskiego pod koniec bieżącego roku inflacja powinna być już jednocyfrowa, a według jego osobistych prognoz stanie się to w III kw.

tus/ ana/