Wnorowski (RPP): Do celu inflacyjnego w Polsce jest całkiem długa droga

Nie należy wykluczać scenariusza, że jeszcze w bieżącym roku RPP oceni, iż są wystarczające przesłanki do pierwszej obniżki stóp procentowych - poinformował w Radiu Maryja członek RPP Henryk Wnorowski. Dodał, że do osiągnięcia celu inflacyjnego w Polsce jest całkiem długa droga.

fot. Anatol Chomicz / / FORUM

REKLAMA

"Wszystko, co kiedyś rosło, co rośnie, z całą pewnością w przyszłości będzie spadać i podobnie jest ze stopami procentowymi. Nie podejmuję się wskazać daty, kiedy do takich obniżek czy pierwszej obniżki, mogłoby dojść. (...) 11,5 proc. (odczyt CPI w VI - PAP) to jest bardzo wysoko i przy tym poziomie na pewno trudno mówić o obniżkach" - powiedział Wnorowski.

"Ale też wcześniej mówiłem, że mamy do czynienia z ostrym zjazdem inflacji i już wkrótce, być może - to jest moje marzenie - nawet odczyt lipcowy (...) znajdzie się już poniżej 10 proc. Jeśli nie będzie to lipiec, to z całą pewnością do inflacji jednocyfrowej, która ma wymiar symboliczny, dojdziemy w sierpniu i tak to będzie dalej przebiegać (CPI będzie dalej się obniżać - PAP) do końca roku. Nie należy wykluczać scenariusza, że jeszcze w tym roku kalendarzowym RPP oceni, iż są wystarczające przesłanki do tego, aby dokonać pierwszej obniżki" - dodał.

Reklama

Wnorowski zaznaczył ponadto, że celem NBP jest bezpośredni cel inflacyjny, czyli 2,5 proc. +/- 1 pp., ale do tego poziomu jest jeszcze "całkiem długa" droga.

Członkini RPP Gabriela Masłowska powiedziała we wtorek PAP Biznes, że obniżka stóp o 25 pb. we wrześniu lub październiku jest teoretycznie możliwa i byłaby zrozumiała, gdyby wskazywały na to napływające dane, ale decyzje w tym obszarze nie będą pochopne.

Prezes NBP Adam Glapiński poinformował po lipcowym posiedzeniu RPP, że Rada formalnie zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych, a kolejnymi ruchami, po spełnieniu warunków (bieżąca inflacja poniżej 10 proc. i przewidywania na kolejne kwartały/lata, że CPI będzie szybko spadać) będą w 2023 r. ich obniżki, w stopniowych krokach po 25 pb. W odpowiednich okolicznościach obniżka mogłaby nastąpić już we wrześniu.

Najbliższe decyzyjne posiedzenie RPP planowane jest na 5-6 września. W sierpniu RPP tradycyjnie obraduje na jednodniowym posiedzeniu niedecyzyjnym. (PAP Biznes)

tus/