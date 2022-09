Wnorowski: Koniec cyklu podwyżek stóp bardzo prawdopodobny

fot. Anatol Chomicz / / FORUM

Jeżeli odczyt inflacji we wrześniu będzie niższy niż w sierpniu, to jest wysoce prawdopodobne, że Rada we wrześniu zakończyła cykl podwyżek stóp proc. - powiedział Radiu Białystok członek RPP Henryk Wnorowski. Dodał, że Rada czeka także na dane o PKB za III kw., a prognozowanie obniżek stóp w 2023 r. jest bardzo niepewne.

"(...) Może nie wszystko, ale bardzo dużo będzie zależało od kolejnego, wrześniowego odczytu inflacji. (...) Spodziewamy się, że inflacja przestanie rosnąć. Ja osobiście oczekuję, że wrześniowy odczyt będzie poniżej odczytu sierpniowego. Jeśli rzeczywiście taka sytuacja się potwierdzi, to jest wysoce prawdopodobne, że ta podwyżka wrześniowa byłaby ostatnią w tym cyklu, ale to są dywagacje hipotetyczne. Po pierwsze czekamy na odczyt inflacji, a po drugie na to, jak będzie zamykał się trzeci kwartał jeśli chodzi o aktywność gospodarczą" - powiedział Wnorowski, cytowany przez Radio Białystok.

Zapytany o perspektywę obniżek stóp procentowych, Wnorowski odparł, że "jest duże wyprzedzenie" w stosunku do tego, kiedy takie działania mogłyby nastąpić.

"Nie będę tu specjalnie oryginalny – mogę tu powtórzyć to, co powiedział pan prezes Narodowego Banku Polskiego na swojej konferencji prasowej, kiedy sformułował kilka warunków dotyczących otoczenia zewnętrznego i przedstawił taką perspektywę, że będzie można o tym myśleć, mówić i być może dokonywać takich pierwszych obniżek pod koniec roku 2023. Teoretycznie taki scenariusz jest możliwy, ale dynamika zjawisk i otoczenia jest ciągle bardzo duża" - dodał.

Wnorowski powiedział w piątek, że podwyżka stóp proc. o 25 pb. we wrześniu być może była ostatnią w cyklu, a ewentualna podwyżka w październiku również byłaby minimalna.

Prezes NBP A. Glapiński powiedział w ub. tygodniu, że w październiku możliwy jest albo brak zmian stóp procentowych, albo ich wzrost o kolejne 25 pb. Dodał, że RPP nie zakończyła formalnie cyklu podwyżek, dalsze decyzje będą zależne od napływających danych, a w połowie lub w IV kw. 2023 r. możliwe są już obniżki stóp.

O końcu podwyżek stóp procentowych przekonany jest członek RPP Ireneusz Dąbrowski, według którego analiza danych wskazuje, że wrześniowa podwyżka o 25 pb. była ostatnią.

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła w ubiegłym tygodniu stopy procentowe o 25 pb., najmniej w cyklu, w tym referencyjną do 6,75 proc. Była to 11. z rzędu podwyżka w najszybszym i najbardziej agresywnym cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w Polsce po 1998 r. Obecnie stopy procentowe są najwyższe od listopada 2002 r. (PAP Biznes)

