Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego. Jest projekt i wzór

Bogdanka wyprodukuje mniej węgla w 2022 r. Kolorz o braku węgla opałowego

Bogdanka zaktualizowała cel produkcyjny na 2022 rok do ok. 8,3 mln ton z ok. 9,2 mln ton węgla handlowego zakładanych wcześniej - podała spółka w komunikacie. Kurs spółki rósł o 0,6 proc. w pierwszej godzinie handlu.