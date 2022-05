Wniosek o koniec hodowli zwierząt na ubój w UE. Żywność z laboratorium?

fot. El Nariz / / Shutterstock

Do Komisji Europejskiej trafił wniosek o zarejestrowanie nowej unijnej inicjatywy obywatelskiej, której celem jest zlikwidowanie w Unii Europejskiej hodowli zwierząt do celów służących człowiekowi - pisze "Nasz Dziennik". Według gazety pierwszym krokiem miałoby być wyeliminowanie uboju zwierząt

"Nasz Dziennik" poinformował, że twórcy inicjatywy mają rok na zebranie minimum miliona podpisów w co najmniej siedmiu krajach Unii Europejskiej. Jeżeli im się to uda, to Komisja Europejska będzie musiała rozpatrzyć wniosek w tej sprawie.

Inicjatywa obywatelska pod nazwą "End The Slaughter Age", czyli "Koniec epoki rzezi", jest - w ocenie "ND" - "kolejną próbą stworzenia w Europie lewicowej utopii".

Zdaniem "ND" twórcy nowej inicjatywy obywatelskiej "straszą wizją katastrofy klimatycznej, za którą rzekomo odpowiadają rolnicy, a szczególnie hodowcy zwierząt". Jak czytamy, inicjatorzy akcji - zdaniem autorów artykułu - konsumentów mięsa oskarżają o niszczenie planety. A w zamian - twierdzi "ND" - proponują, aby UE postawiła na mięso komórkowe tworzone w laboratoriach oraz dania warzywne, które mają imitować mięso.

Gazeta przytacza komentarz prof. Romana Niżnikowskiego z Katedry Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w ocenie którego jest to "plan zniszczenia rolnictwa - nie tylko hodowli zwierząt, ale też producentów pasz".(PAP)

Autor: Mieczysław Rudy

