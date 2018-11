Wniosek o aresztowanie b. szefa KNF

Do katowickiego sądu zostanie skierowany wniosek o aresztowanie podejrzanego o przekroczenie uprawnień b. szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Ch. poinformowała prokuratura po trwającym we wtorek i środę przesłuchaniu Marka Ch.

Będzie to wniosek o areszt na dwa miesiące. Rozpozna go Sąd Rejonowy Katowice-Wschód. "Przyczyną takiej decyzji są ustalenia, które wskazują na to, iż w tej sprawie może dojść do obawy matactwa ze strony podejrzanego, a także że przemawia za tym surowa kara, która mu grozi" powiedział dziennikarzom szef śląskiego wydziału prokuratury Krajowej Tomasz Tadla.

Były szef KNF został zatrzymany we wtorek rano w Warszawie przez CBA, a następnie przewieziony do prokuratury w Katowicach. Tego dnia był tam przesłuchiwany przez ponad 9 godzin. We wtorek przed godz. 23. prokuratura poinformowała dziennikarzy, że z uwagi na późną porę czynności z udziałem podejrzanego będą kontynuowane następnego dnia. Zakończyły się w środę po godz. 15.

Marek Ch. usłyszał we wtorek zarzut w związku z rozmową przeprowadzoną przed kilkoma miesiącami z właścicielem Getin Noble Banku Leszkiem Czarneckim. Według Czarneckiego, ówczesny przewodniczący KNF zaoferował mu przychylność dla jego Getin Noble Banku w zamian za około 40 mln zł - miało to być wynagrodzenie dla wskazanego przez Ch. prawnika. B. szef KNF nie przyznaje się do winy.

Marek Ch. był zobowiązany do powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek spraw osobistych, które mogłyby kolidować lub wskazywać na konflikt z wypełnianiem przez niego obowiązków członka Komisji Nadzoru Finansowego - przekazała w środę Prokuratura Krajowa.

We wtorek b. szef KNF Marek Ch. usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia przez inną osobę korzyści majątkowej. Grozi mu za to do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura zapowiedziała też złożenie do sądu wniosku o dwumiesięczny areszt dla Ch.

Prokuratura Krajowa w komunikacie przesłanym w środę PAP podkreśliła, że zgodnie z ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym "przewodniczący KNF był zobowiązany do powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek spraw osobistych, które mogłyby kolidować lub wskazywać na konflikt z wypełnianiem przez niego obowiązków członka Komisji Nadzoru Finansowego oraz do powstrzymania się od podejmowania działań, które mogłyby narazić Komisję Nadzoru Finansowego na utratę zaufania".

Jak zaznaczyła PK, zarzuty dotyczą spotkania z marca br. w którym uczestniczył Marek Ch. i właściciel Getin Noble Bank Leszek Czarnecki. "Wówczas Marek Ch. zaproponował Leszkowi Czarneckiemu zatrudnienie Grzegorza Kowalczyka w charakterze prawnika w Getin Noble Bank S.A. na okres 3 lat oraz przekazał Leszkowi Czarneckiemu informację, że zatrudnienie to będzie skutkować przychylnością Komisji Nadzoru Finansowego w czasie realizacji programu naprawczego Getin Noble Bank S.A." - zaznaczyła prokuratura. (PAP)

