Wniosek o 500+ tylko do końca czerwca, żeby otrzymać świadczenie z wyrównaniem

Tylko złożenie wniosku o 500+ do końca czerwca gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca – przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W tym roku rodzice chcący skorzystać ze wsparcia z programu "Rodzina 500 plus" muszą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego. Prawo do tego świadczenia ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

"Wnioski przyjmujemy już od 1 lutego, zdecydowana większość rodziców już złożyła wniosek. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, nie powinni zwlekać. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku" – wyjaśnia szefowa MRiPS.

Wniosek można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub PUE ZUS. Wnioski przyjmowane są również drogą tradycyjną – podczas wizyty w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 31 sierpnia tego roku.

Resort przypomina, że od czasu zniesienia kryterium dochodowego rodzice nie muszą już dokumentować swojej sytuacji dochodowej, a ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ realizujący to świadczenie opiera się przede wszystkim na informacjach zawartych we wniosku.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

