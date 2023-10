Włoskie miasto nie dostanie pieniędzy z KPO, bo spóźniło się z wnioskiem 32 sekundy

Lekarze we Włoszech są karani za to, że za dużo pracowali w pandemii Karę administracyjną w wysokości 27 tysięcy euro musi zapłacić dyrektor pogotowia w Bari na południu Włoch za to, że pracował za dużo podczas pandemii Covid-19 - podały w sobotę media. Oburzony lekarz napisał list do prezydenta Sergio Mattarellego, przypominając, że w jego szpitalu wyleczono w czasie tego kryzysu 8600 chorych.