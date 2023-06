Zakup domu za grosze to już przeżytek. Teraz włoskie miasteczko oferuje najem za 1 euro

Pierwsze duże miasto we Włoszech z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę Bolonia będzie pierwszym dużym włoskim miastem, w którym zacznie obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę - ogłosiły w sobotę władze, zapowiadając, że nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca. Celem, wyjaśniono, jest to, by nikt nie ginął w wypadkach drogowych.