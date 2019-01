Włoskie miasteczko oferuje 3-miesięczne, darmowe wakacje

Włoskie wakacje całkowicie za darmo? To możliwe. Organizacja non-profit Wonder Grottole we współpracy z Airbnb zaoferuje trzymiesięczny pobyt w mieście na południu Włoch. Pakiet oferuje zakwaterowanie, kieszonkowe, kurs językowy i kulinarny.

Grottole, jak wiele miejscowości na południu Włoch, boryka się ze spustoszeniem. Obecnie mieszka tam 300 osób, a ponad 600 domów stoi pustych. Władze, zaniepokojone coraz większą emigracją z miasteczka, chcą więc przyciągnąć turystów. Realizacji tego zadania podjęła się organizacja Wonder Grottole i platforma Airbnb. Cztery osoby mają szansę spędzić w miejscowości trzy miesiące, całkowicie za darmo.

Zakwaterowanie i dojazd dla szczęśliwców zagwarantuje Airbnb. Ale to nie jedyne udogodnienie, za które zapłaci serwis. Każde z podróżnych otrzyma 900 euro miesięcznie na dodatkowe wydatki. Uczestnicy, zgodnie z obietnicami organizatorów, będą mieli okazję poznać lokalną tradycję i kuchnię, a także wziąć udział w lekcjach języka włoskiego. Bezpłatne wakacje potrwają od czerwca do końca sierpnia 2019 roku.

Co zrobić, by móc wziąć udział w projekcie? Główne wymagania to ukończenie 18. roku życia i znajomość języka angielskiego. Chętni mogą aplikować do 17 lutego przez stronę italiansabbatical.com . Drugi etap, do którego dostanie się 30 osób, to wideorozmowa z organizatorami. Po niej zostanie wybrana czwórka, która poleci do Grottole. Werdykt ma zostać ogłoszony 29 marca.

Władze miejscowości z południa Włoch głowią się, jak zatrzymać postępującą emigrację na północ kraju i uchronić swoje miasta przed całkowitym wyludnieniem. Ollolai, miasteczko na Sardynii, oferowało domy za 1 euro. Z kolei sycylijska Sambuca di Sicilia proponuje nieruchomości za równie symboliczną kwotę 1 dolara.

Źródło:

AŚ