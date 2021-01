Włoskie małżeństwa nie wytrzymały lockdownu. Duży wzrost liczby wniosków o separację

Światowy Dzień Pizzy - w roku pandemii obchody głównie w domu

Światowy Dzień Pizzy obchodzony jest w niedzielę, w uroczystość świętego Antoniego opata; we Włoszech jest on patronem piekarzy. W roku pandemii w Italii obchody przeniosą się do domów, bo w większości kraju lokale prowadzą tylko sprzedaż na wynos.