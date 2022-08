Włoski SN: odszkodowanie dla sąsiadów, którzy nie mogą spać przez szczekanie psa

fot. Tero Vesalainen / / Shutterstock

Jeśli pies sąsiadów szczeka całą noc, wszyscy okoliczni mieszkańcy, którym to przeszkadza, mają prawo do odszkodowania - orzekł włoski Sąd Najwyższy. Sędziowie uznali, że brak nocnego wypoczynku może zaszkodzić zdrowiu.

Dziennik „Il Messaggero” podał, że Sąd Najwyższy utrzymał wyrok sądu apelacyjnego z miasta Caltanissetta na Sycylii, który przyznał odszkodowanie za zakłócanie nocnego wypoczynku przez dwa psy pozostawiane na tarasie. Nie pomagały protesty mieszkańców, bo był to taras całej wspólnoty mieszkaniowej.

Czworonogi szczekały całą noc, przez co mieszkańcy bloku nie mogli zasnąć. Jedna z kobiet skierowała sprawę do sądu przeciwko ich właścicielom, argumentując, że bezsenność z powodu nieustannego szczekania psów zakłóciła poważnie jej pracę zawodową i to do tego stopnia, że została zwolniona z powodu licznych nieobecności i zwolnień. Jako ich przyczynę podała stres w rezultacie braku wypoczynku.

Właściciele czworonogów bronili się w sądzie, mówiąc, że nie można udowodnić w tym przypadku powodu zwolnienia pracownika. Sąd Najwyższy uznał, że kobiecie należy się odszkodowanie.

sw/wr/