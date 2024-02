Włosi nie narzekają. Udany sezon w górskich ośrodkach

Tegoroczny sezon turystyczny w górach we Włoszech jest bardzo udany i to mimo „szalonej zimy” z rekordowo wysokimi temperaturami i brakiem śniegu w niektórych rejonach. Takiego podsumowania dokonała branża usług informując o ponad 8 milionach włoskich turystów. Przyjechały też dziesiątki tysięcy Polaków.

/ Shutterstock

8,3 miliona Włochów już spędziło lub spędzi wakacje w górach w pierwszym kwartale tego roku. Dane te zostały przedstawione w dniach wyjątkowo wysokich, wiosennych temperatur panujących we Włoszech, zwłaszcza na południu i w centrum kraju.

To zima bez zimy, a termometry pokazują tam, gdzie powinna ona teraz być, od 8 do 10 stopni - zaznaczają eksperci.

Śniegu od początku sezonu nie ma w ośrodkach narciarskich w stołecznym regionie Lacjum. Trawą pokryte są liczne stoki w Apeninach w Umbrii i Marche.

Aby skorzystać z zimowej aury trzeba najczęściej dostać się na wysokość powyżej 2 tysięcy metrów nad poziomem morza.

Jednak te nietypowe warunki pogodowe w żadnym razie nie zniechęcają Włochów do wyjazdu w góry, co potwierdzają dane biura do spraw turystyki w federacji handlu i usług oraz sondaż instytutu badania opinii Swg. Odnotowano przy okazji nowe tendencje, które są rezultatem wyraźnych zmian klimatycznych.

Tylko co trzeci Włoch wyjeżdża zimą w góry, by uprawiać sport, zwłaszcza narciarstwo. Coraz więcej osób ma natomiast inne cele: relaks, degustacje gastronomiczne, odwiedziny na lokalnych targach, pobyt w spa.

Najwięcej turystów przyjeżdża do górskich miejscowości Trydentu (Trentino), gdzie otwarte są wszystkie trasy narciarskie i nie brakuje śniegu.

Lokalna branża turystyczna poinformowała, że przebywają tam też dziesiątki tysięcy Polaków. Tradycyjnie są oni w czołówce zagranicznych turystów, a w tym roku przyjechało ich jeszcze więcej niż zwykle.

Podobnie, jak w poprzednich latach do popularnych tamtejszych ośrodków narciarskich - Moena i Madonna di Campiglio przybyli na patrole polscy policjanci - narciarze, by pomagać włoskim funkcjonariuszom w kontaktach z polskimi turystami oraz w akcjach ratunkowych na stokach narciarskich.

Na drugim miejscu wśród najczęściej odwiedzanych miejscowości są górskie kurorty w Lombardii. (PAP)

Z Rzymu Sylwia Wysocka

