Włochy zmagają się z napływem emigrantów. Potrzebują dodatkowych 600 mln euro

Od 500 do 600 milionów euro to koszt przybycia i opieki nad emigrantami, którzy ponownie zaczęli masowo napływać do Włoch. Jeśli przybędzie ich więcej niż oszacowano, suma ta może przekroczyć nawet miliard euro.

fot. MAURO BUCCARELLO / / Reuters

Burmistrz miasta Prato i delegat stowarzyszenia włoskich gmin do spraw imigracji Matteo Biffoni powiedział w niedzielę agencji Ansa, że co najmniej pół miliarda euro potrzeba lokalnym władzom w obecnej sytuacji po to, by mogły sfinansować system przyjmowania migrantów.

"Jeśli chodzi o wzrost ich liczby, prosimy o to, o co zawsze prosiliśmy; o więcej miejsc w systemie przyjmowania i integracji, o przygotowanie miejsc na całym terytorium kraju, (...) a przede wszystkim o szczególną troskę o nieletnich pozbawionych opieki"- oświadczył Biffoni.

W ciągu ostatniej doby dotarło do Włoch prawie 5 tysięcy migrantów - podają media. Większość łodzi odpływa obecnie z Tunezji. Ruch migracyjny na tym szlaku stale rośnie. Rekord padł na wyspie Lampedusa, na którą w krótkim czasie przypłynęło około 3 tysięcy osób.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

sw/ mms/