Włochy zamrożą ceny już od 1 października. Oto szczegóły

Premier Włoch Giorgia Meloni podpisała w czwartek pakt antyinflacyjny z przedstawicielami firm produkcyjnych, handlowych i wielkiej dystrybucji w sprawie obniżenia i zamrożenia cen podstawowych dób konsumpcyjnych w okresie od 1 października do końca roku.

“Myślę, że po raz pierwszy cały system produkcji i dystrybucji żywności i dóbr powszechnego użytku podpisuje pakt z rządem, by utrzymać pod kontrolą cel z koszyka zakupowego i pomóc rodzinom, przede wszystkim tym potrzebującym” - powiedziała szefowa rządu w swojej kancelarii w Rzymie.

Wyjaśniła, że inicjatywa ta jest rezultatem wielotygodniowych rozmów, które przyniosły konkretny rezultat.

„Pokazuje to też rządowi, że nie jesteśmy sami, kiedy trzeba stawić czoła problemom” i że „potrafi on słuchać i ma pokorę w sobie, by prosić o pomoc, gdy jest złożona sytuacja, jak spirala inflacyjna, jaką mamy” - dodała Meloni.

Wskazała: „Ten pakt to narzędzie, którego będziemy używać, by pracować razem, aby obniżyć ceny najpowszechniejszych dóbr konsumpcyjnych”.

Minister ds. przedsiębiorstw i marki Made in Italy Adolfo Urso oświadczył zaś, że to wydatki na artykuły pierwszej potrzeby „najbardziej uderzają we Włochów”. “Ważne jest to, że ten kwartał antyinflacyjny, rozpoczynający się w niedzielę, obejmie również cały okres Bożego Narodzenia” - dodał.

Urso podkreślił, że od października 2022 roku, odkąd działa obecny rząd, inflacja spadła z 11,8 do 5,4 procent. „Ale możemy zrobić więcej i ten pakt jest słusznym kierunkiem” - ocenił włoski minister.

