Włochy walczą z grypą. Lekarze alarmują: to najcięższy sezon od 15 lat

BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH Pierwsze duże miasto we Włoszech wprowadza limit prędkości 30 km/h Bolonia 30 - to hasło rozpoczynającej się w tym włoskim mieście operacji dotyczącej ruchu drogowego. Od wtorku obowiązuje rozporządzenie miejscowych władz o ograniczeniu do 30 kilometrów na godzinę dopuszczalnej prędkości na ulicach. Ruszają kontrole przestrzegania tych przepisów, a za ich łamanie wymierzane będą mandaty.