Włochy spodziewają się zalewu turystów. Może zostać pobity rekord z 2000 roku

Aż 68 milionów turystów spędzi lato tego roku we Włoszech, więcej niż przed pandemią - taką prognozę przedstawił instytut badawczy Demoskopika. Szacuje się, że turyści wydadzą 46 miliardów euro. Zarezerwowanych zostanie około 267 milionów noclegów w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wakacyjnych. Według ekspertów wszystko wskazuje na to, że będzie to największy ruch w turystyce od 2000 roku.

Prognozuje się, że liczba turystów będzie wyższa o ponad 4 procent niż w poprzednim roku, gdy przyjechało 65 milionów osób, a ich wydatki wzrosną o 5 procent. O kilka punktów procentowych przekroczona zostanie też liczba turystów z 2019 roku, a więc ostatniego przed pandemią.

Wakacje w Italii od czerwca do września tego roku wybrało już ponad 35 milionów cudzoziemców.

Najpopularniejsze kierunki to Toskania, gdzie lato spędzi 7,4 mln Włochów i obcokrajowców, a także Emilia-Romania; tam przyjedzie ponad 6 milionów osób. Właśnie przewidywania dotyczące tego regionu, częściowo dotkniętego przez katastrofalną powódź, uznano za szczególnie pocieszające. W żywiole nie ucierpiała Riwiera nad Adriatykiem.

W całych Włoszech “być może zarejestrowana zostanie najwyższa liczba od 2000 roku, zarówno jeśli chodzi o turystów, jak i noclegi” - powiedział prezes instytutu Raffaele Rio, przedstawiając raport „Turystyczna prognoza na lato 2023”.

Szef władz Emilii-Romanii: Jeśli chcecie pomóc po powodzi, przyjedźcie na wakacje W wywiadzie dla stacji telewizyjnej Sky Tg24 szef regionalnych władz powiedział: „Wiele osób mnie pyta - jak możemy pomóc? Jeśli chcecie pomóc, przyjedźcie na wakacje. W ten sposób pomożecie naszym pracownikom branży turystycznej, którzy z racji swojej gościnności, profesjonalizmu i poziomu usług nie mają konkurencji na świecie”. Apel ten Stefano Bonaccini wystosował po tym, gdy kolejne badania przeprowadzone przez regionalną agencję do spraw ochrony środowiska potwierdziły, że można kąpać się w morzu w kurortach w pasie wybrzeża, znanym jako Riviera Romagnola, od miejscowości koło Ferrary po Cattolica. Wyjątkiem jest plaża w Casal Borsetti koło Rawenny. To zaś oznacza - jak poinformowały miejscowe władze - że można kąpać się w 97 z 98 miejscowościach nadmorskich. "Wyniki analiz potwierdzają dobry stan naszego morza, z pewnymi problemami na ograniczonym odcinku"- podkreślił szef wydziału do spraw turystyki we władzach regionu Andrea Corsini. "Ale ogólny obraz sytuacji nad naszym morzem jest pozytywny"- zapewnił. "Riwiera jest gotowa"- oświadczył Corsini.

Z Rzymu Sylwia Wysocka