Włochy: rekord dobowej liczby zgonów od początku pandemii

Włochy: szczepienia potrwają do przełomu lata i jesieni 2021 r.

Do początku jesieni przyszłego roku we Włoszech zakończą się szczepienia przeciwko koronawirusowi - zapowiedział w czwartek prezes Rady Służby Zdrowia Franco Locatelli. To będzie największa kampania szczepień w historii kraju - podkreślił.