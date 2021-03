Włochy przeznaczą 80 miliardów euro na dekarbonizację

fot. SaskiaAcht / Shutterstock

Włochy przeznaczą 80 miliardów euro w ciągu pięciu lat na dekarbonizację, czyli eliminację emisji szkodliwego dwutlenku węgla - zapowiedział minister do spraw transformacji ekologicznej Roberto Cingolani w rozmowie z wysłannikiem USA ds. klimatu Johnem Kerrym.

O telefonicznej rozmowie poinformował w czwartek resort w Rzymie.

W wydanym komunikacie wyjaśniono, że minister Cingolani ogłosił, że celem polityki władz Włoch jest przyspieszenie dekarbonizacji, by doprowadzić do redukcji emisji na pewno o 55 procent czy nawet do 60 proc. w 2030 roku.

Redukcja ta możliwa będzie dzięki unijnemu Funduszowi Odbudowy i "olbrzymim inwestycjom w nowe technologie", "radykalnej transformacji sektora stali w sposób zrównoważony", bodźcom na rzecz autoprodukcji energii w rolnictwie, zalesianiu oraz "ambitnemu programowi monitoringu" sytuacji w kraju, między innymi przy użyciu satelitów i dronów.

Po raz pierwszy we Włoszech w nowym rządzie Mario Draghiego utworzone zostało Ministerstwo ds. Transformacji Ekologicznej. (PAP)

sw/ ap/