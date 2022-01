Właściciele dyskotek we Włoszech apelują o ich otwarcie na walentynki

fot. Filippo.P / / Shutterstock

Właściciele dyskotek we Włoszech apelują do rządu o ich otwarcie na walentynki. Lokale na mocy rozporządzenia Rady Ministrów zamknięte są do końca stycznia, ale dominuje przekonanie, że w poniedziałek zakaz ich działalności zostanie przedłużony.

Rząd wydał nakaz zamknięcia dyskotek w grudniu wraz z gwałtownym wzrostem zakażeń w kraju.

Szczególnie dotkliwie odczuwają to właściciele licznych dyskotek i sal tanecznych w regionie Emilia- Romania, który z nich słynie.

„Jestem przekonany, że jutro w sprawie dyskotek zapadną decyzje o nowych restrykcjach” - powiedział przedstawiciel branży z tego regionu Gianni Indino. Zaapelował jednocześnie do rządu o udzielenie gwarancji, że lokale zostaną potem otwarte na 14 lutego, czyli walentynki.

Zapewnił: „Jesteśmy gotowi otworzyć dyskoteki i sale taneczne w warunkach bezpieczeństwa. Zawsze przestrzegaliśmy reguł oraz zaleceń i dalej będziemy to robić”.

„Nie chcemy być dalej traktowani marginalnie, jako nosiciele zarazy” - stwierdził Indino. Dodał: „Mamy dosyć, zasługujemy na szacunek”.

Przypomina się, że w ciągu dwóch lat pandemii dyskoteki były kilka razy zamykane i otwierane.

Według branży pomoc finansowa przeznaczona dla niej nie pokrywa poniesionych strat. Do tego sektora należy około 4 tys. lokali, w których pracuje prawie 200 tys. osób.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)

sw/ mal/