Właściciel sklepów Biedronka z dużym zyskiem

Develia przejęła za 100 mln euro polskie spółki Nexity Develia sfinalizowała umowę dotyczącą nabycia 100 proc. udziałów polskich spółek zależnych od Nexity, francuskiej firmy deweloperskiej, za 100 mln euro (ok. 443 mln zł). Dzięki przejęciu Develia zwiększyła liczbę mieszkań w budowie o ok. 1.400 oraz bank ziemi o ok. 2.200 lokali w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.