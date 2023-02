Właściciel mBanku wraca do DAX-a. Commerzbank zalicza wielki powrót

Niemiecki Commerzbank powróci do najważniejszego indeksu giełdy we Frankfurcie jeszcze w lutym. Zmiana jest związana z delistingiem Linde, największej spółki tamtejszego parkietu, która będzie notowana tylko w Nowym Jorku.

fot. Lurchimbach / / Shutterstock

Commerzbank to większościowy akcjonariusz notowanego w WIG20 mBanku, w którym posiada 69,17 proc. udziałów. O tym, że może wkrótce dołączyć do indeksu DAX40, mówiło się już od kilku tygodni, w związku z planowymi usunięciem z portfela największej spółki na niemieckiej giełdzie, zajmującego się produkcją gazów technicznych koncernu Linde, którego akcjonariusze zdecydowali, że akcje będą notowane tylko w Nowym Jorku.

Awans do pierwszej ligi niemieckich indeksów rozgrywał się między Commerzbankiem i zbrojeniową spółką Rheinmetall, współodpowiedzialną za produkcję czołgów Leopard. Większość obserwatorów stawiała jednak na bank, z uwagi na podanie już pod koniec stycznia wstępnych wyników finansowych, pokazujących drugi z rzędu rok z zyskiem. Spółka potwierdziła je 16 lutego, dzień przed decyzją dostawcy indeksu o zmianach.

Miał być to jeden z czynników, który brano pod uwagę, bowiem Deutsche Börse wymaga by uczestnicy DAX40 przed dołączeniem do indeksu, wykazywali zysk netto w dwóch poprzednich latach. Koncern Rheinmetall swoje wyniki pokaże dopiero 16 marca. Natomiast Commerzbank zrobił to wcześniej, ale też miał się czym chwalić.

Zysk netto na poziomie 1,4 mld euro, był najwyższy od ponad 10 lat, po tym, jak w 2021 r. zarobił dla swoich akcjonariuszy 430 mln euro. To o 225 proc. więcej rdr. Wynik operacyjny wyniósł 2,1 mld euro wobec 1,18 mld euro rok wcześniej. A przy okazji konferencji wynikowej bank ogłosił, że w 2023 r. spodziewa się jeszcze poprawić zysk, obserwując przede wszystkim rosnące stopy procentowe.

Od początku roku akcje drugiego największego niemieckiego banku zyskały do piątku 17 lutego blisko 30 proc. do 11,50 euro za walor. Po ogłoszeniu zmian, kurs Commerzbanku zniżkował o ok. 3 proc. do 11,00 euro. Kapitalizacja spółki wynosiła ok. 13,8 mld euro.

Chartmaker

Wolne miejsce zwolnione przez Linde zostanie więc zajęte przez Commerzbank, który tym samym powróci do DAX40 po kilku latach przerwy. Bank był w DAX od samego początku jego powstania, aż do 2018 r., kiedy został zastąpiony przez Wirecard, upadły fintech, będący bohaterem jednego z największych skandali finansowych ostatnich lat. Była to pierwsza spółka z DAX, która zbankrutowała.

Zmiany zajdą także w innych indeksach z uwagi na przesunięcie Commerzbanku i delisting Linde. W MDAX, skupiającym spółki o średnie kapitalizacji, miejsce Commerzbanku zajmie Nordex, producent turbin wiatrowych. Z kolei w SDAX pojawi się firma inwestycyjna Deutsche Beteiligungs AG

Wycofanie Linde z giełdy w Europie oznacza, że ​​Unicredit zastąpi spółkę w indeksie Euro Stoxx 50, a świadczący usługi telekomunikacyjne w chmurze Sinch dołączy do indeksu Stoxx 600.

Wskaźnik niemieckich blue chipów obejmuje 40 największych niemieckich spółek notowanych na giełdzie, w oparciu o wartość rynkową – skorygowaną o liczbę akcji dostępnych do obrotu – a także kryteria rentowności i ładu korporacyjnego. Niektóre warunki zostały dodane przez dostawcę indeksu właśnie po bankructwie Wirecard.

Wejście Commerzbanku do DAX to jedna strona medalu, drugą jest wycofanie się koncernu Linde, który był w ostatnich latach jednym z motorów napędowych indeksu. W ciągu ostatnich pięciu lat akcje spółki zdrożały o ponad 100 proc., kiedy były notowane w formule dualistingu tzn. na dwóch giełdach jednocześnie: we Frankfurcie i Nowym Jorku. Obecna kapitalizacja spółki to ponad 147,3 mld euro. Po jej usunięciu, rolę lidera pod tym względem przejmie SAP z wyceną na poziomie 126,6 mld euro, drugi będzie Siemens o kapitalizacji 114,7 mld euro.

Zgodnie z opublikowanym 17 lutego komunikatem Deutsche Börse i jej spółki zależnej Qontigo, będącej dostawcą indeksów, zmiany wejdą w życie 27 lutego.