Właściciel m. in. Biedronki ukarany w Portugalii za zmowę cenową. Milionowe kary dla 3 sieci

Przyszłość retailu – wyzwania i szanse Handel to papierek lakmusowy gospodarki – błyskawicznie odbijają się w nim wszystkie sytuacje nadzwyczajne i kryzysowe. Zmuszony do szybkiego reagowania na zmiany i dostosowywania się do nowych realiów retail, nigdy się nie zatrzymuje. Jest jak James Bond – z każdych opałów wychodzi obronną ręką. A nawet jeszcze mocniejszy.