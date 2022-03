Właściciel Biedronki pokazał wyniki finansowe za IV kwartał 2021 r.

Apator przenosi działalność wytwórczą. W '25 roczna produkcja wodomierzy na poziomie 4 mln szt.

Apator Powogaz zawarł przyrzeczoną umowę nabycia nieruchomości wraz z nowo wybudowanym zakładem produkcyjnym w miejscowości Jaryszki, w powiecie poznańskim, do którego nastąpi relokacja działalności spółki - podał Apator w komunikacie. Spółka ocenia, że skala produkcji wodomierzy, w perspektywie 2025 r. osiągnie poziom 4 mln szt. rocznie, co oznacza wzrost o ok. 40 proc. w porównaniu do 2021 r.