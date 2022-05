Władze zapowiadają złagodzenie surowego lockdownu w Szanghaju

fot. DAVID STANWAY / / Reuters

Od środy zniesiemy wiele ograniczeń, wprowadzonych z powodu rozprzestrzeniania się Covid-19, co umożliwi firmom wznowienie pracy - zapowiedziały w niedzielę władze Szanghaju. W mieście od przełomu marca i kwietnia obowiązuje surowy lockdown.

Zrewidujemy wytyczne dotyczące zapobiegania epidemii i zniesiemy "nieuzasadnione ograniczenia" - przekazał wiceburmistrz Wu Qing. Dodał, że miasto będzie "w pełni wspierać i organizować wznowienie pracy i produkcji w przedsiębiorstwach różnych branż".

Zamieszkany przez 25 mln ludzi Szanghaj, uznawany za najbogatsze miasto Chin, od przełomu marca i kwietnia objęty jest surowym lockdownem. W tym czasie w mediach pojawiły się liczne doniesienia o niedoborach żywności i lekarstw, braku dostępu do pilnie potrzebnej opieki medycznej oraz spartańskich warunkach w masowych ośrodkach kwarantanny. Sieci społecznościowe obiegły krytyczne komentarze i nagrania, pokazujące mieszkańców protestujących przeciwko restrykcjom.

Większość państw rozluźniła restrykcje koronawirusowe po zaszczepieniu znacznego odsetka ludności, ale władze Chin obstają przy strategii "zero covid" i dążą do całkowitego wyeliminowania wirusa, sięgając przy tym po surowe środki. Podobnie restrykcyjne środki do tych w Szanghaju wprowadzono w wielu innych dużych chińskich miastach. Niektóre ograniczenia w Pekinie są teraz znoszone - informuje w niedzielę agencja Reutera.

W niedzielę w Szanghaju zdiagnozowano nieco ponad 100 nowych infekcji SARS-CoV-2, w Pekinie - 21. Zarówno w tych miastach, jak i w całych Chinach krzywa zakażeń spada. (PAP)

