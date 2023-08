Władze skonfiskowały majątek córki byłego prezydenta Uzbekistanu o wartości ponad 20 mln funtów

Brytyjskie władze skonfiskowały trzy warte łącznie ponad 20 mln funtów luksusowe nieruchomości, należące do przebywającej w więzieniu Gulnary Karimowej, córki nieżyjącego już dyktatora Uzbekistanu Islama Karimowa - poinformował w środę portal Radia Swoboda.

fot. Yuri Turkov / / Shutterstock

Nieruchomości skonfiskował brytyjski Urząd ds. Poważnych Przestępstw (Serious Fraud Office, SFO). Są to dwa mieszkania w prestiżowej dzielnicy Londynu Belgravia oraz posiadłość w hrabstwie Surrey. SFO twierdzi, że Karimowa i jej rodzina nabyli te nieruchomości z pieniędzy pochodzących z korupcji.

"Stoimy na stanowisku, że Karimowa w latach 2004-2012 otrzymała setki milionów dolarów łapówek od firm telekomunikacyjnych w zamian za pomoc w uzyskaniu dostępu do rynku w Uzbekistanie" - napisał w oświadczeniu Urząd ds. Poważnych Przestępstw, który złożył do sądu wniosek o zajęcie nieruchomości w październiku 2018 roku. Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii przychylił się do niego we wtorek 8 sierpnia.

Łączna kwota aktywów powiązanych z Karimową w Szwajcarii, Francji, USA i innych krajach szacowana jest na prawie 1,4 mld USD. Rząd Uzbekistanu próbuje odzyskać część z nich - przekazało Radio Swoboda.

Karimova od 2019 roku przebywa w więzieniu, gdzie została umieszczona za naruszenie warunków przebywania w areszcie domowym, na który skazana została w 2017 roku. W marcu 2020 r. Sąd Najwyższy Uzbekistanu "dołożył" jej 13 lat i 4 miesiące więzienia za zorganizowanie grupy przestępczej, oszustwa, defraudację i inne przestępstwa.

Gulnara Karimowa jest córką zmarłego w 2016 roku dyktatora położonej w Azji Środkowej Republiki Uzbekistanu Islama Karimowa. Rządził on twardą ręką swoim krajem od początku uzyskania niepodległości w 1991 roku po rozpadzie ZSRR. Gulnara, ulubiona córka satrapy, uważana była w pewnym momencie za jego potencjalną następczynię. Była stałą przedstawicielką swego kraju przy ONZ w Genewie, wcześniej była ambasadorem Uzbekistanu w Madrycie. Kierowała także projektami dobroczynnymi i kulturalnymi. Była też przedsiębiorczynią i prowadziła działalność biznesową w bardzo wielu sektorach.

Śledczy w Szwajcarii, Szwecji i Francji w 2012 roku oskarżyli ją o korupcję i pranie uzyskanych z łapówek pieniędzy, dzięki którym stworzyła w Taszkencie imperium finansowe, w którego skład weszły stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe, gazety. Gulnara wypadła z łask ojca, gdy porównała go do Stalina i publicznie zaatakowała matkę oraz młodszą siostrę. Zamrożono wtedy konta bankowe jej firm i fundacji oraz rozpoczęto śledztwo w sprawie malwersacji finansowych; do aresztu trafiło kilku jej bliskich współpracowników.

Pierwszy wyrok ograniczenia wolności (za udział w grupie przestępczej, która dokonywała kradzieży i wymuszania pieniędzy oraz sprzeniewierzenie funduszy państwowych) usłyszała w 2015 roku. (PAP)

sm/ mal/

