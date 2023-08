Władze ZEA zaproponowały, że zorganizują spotkanie przywódców Ukrainy i Rosji

Prezydent Zełenski: Wejście Ukrainy do NATO będzie dla Rosji korzystne Wejście Ukrainy do NATO będzie dla Rosji korzystne, bo stanie się gwarancją, że Ukraina nie wejdzie na jej terytorium – oświadczył we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikarzami mediów południowoamerykańskich.