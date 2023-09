Władze Ukrainy udostępniły rejestr osób, które dopuściły się korupcji

Ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) udostępniła na swojej stronie internetowej rejestr osób fizycznych i prawnych, które dopuściły się korupcji i przestępstw z nią związanych; wzięto pod uwagę aspekty bezpieczeństwa państwa - poinformował w poniedziałek szef NAZK Ołeksandr Nowikow.

fot. Go to Silver Ringvee's profile Silver Ringvee / / Unsplash

"Ukraina od ponad półtora roku jest w stanie wojny, ale to nie staje na przeszkodzie w drodze do zwycięstwa uczciwości, a tym samym zerowej tolerancji dla korupcji" - czytamy w powiadomieniu.

Od początku rosyjskiej inwazji ukraińskie instytucje rządowe, w tym NAZK, musiały ograniczyć dostęp do wielu rejestrów, w tym do zintegrowanego państwowego rejestru osób, które dopuściły się korupcji lub przestępstwa związanego z korupcją. Jednak - jak napisano na stronie NAZK - istnieje znaczący interes publiczny w otwarciu dostępu do danych Rejestru. Brak dostępu do zawartych w nim informacji znacząco komplikuje działalność organów administracji rządowej i innych organizacji, w szczególności przy powoływaniu kandydatów na poszczególne stanowiska, przeprowadzaniu zamówień publicznych itp.

"Dostęp do danych to potężne narzędzie służące uczciwości, a tym samym przeciwdziałaniu korupcji" - powiedział Nowikow.

Omawiany rejestr to strona internetowa zawierająca informacje o osobach fizycznych i prawnych, które dopuściły się przestępstw korupcyjnych. NAZK prowadzi ją od lutego 2019 roku. W rejestrze można uzyskać zaświadczenie o figurowaniu (bądź nie) na liście osób i podmiotów prawnych, na które nałożono sankcje karne za przestępstwo korupcyjne.

NAZK to powołany do życia w 2015 r. centralny organ ukraińskiej władzy wykonawczej o specjalnym statusie, który ma za zadanie rozwój i wdrażanie państwowej polityki antykorupcyjnej. (PAP)

sm/ mal/