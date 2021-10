Władze Kuby zgodziły się na działalność 32 prywatnych firm

Jabłoński: Nasza oferta ws. Turowa nie przewiduje umowy na 2 lata, tylko do końca działalności górniczej

Nie mamy zwyczaju ujawniania treści negocjacji, ale skoro czeski minister spraw zagranicznych mija się z prawdą, jesteśmy zmuszeni to zrobić; strona polska nie proponowała ws. Turowa umowy na 2 lata, nasza oferta to umowa obowiązująca do końca działalności górniczej - podkreślił wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.