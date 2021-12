Władze Korei Płd. dopuściły do użytku pigułkę na COVID-19 firmy Pfizer

fot. rarrarorro / / Shutterstock

Ministerstwo bezpieczeństwa żywności i leków Korei Płd. dało w poniedziałek zielone światło dla podawania pacjentom w tym kraju doustnego leku przeciw COVID-19 o nazwie Paxlovid, opracowanego przez amerykański koncern Pfizer – podała agencja Yonhap.

Paxlovid jest pierwszym doustnym lekiem przeciw COVID-19 dopuszczonym do użycia w Korei Południowej w ramach autoryzacji kryzysowej – podkreśla południowokoreańska agencja prasowa. W ubiegłym tygodniu został również w trybie nadzwyczajnym zatwierdzony przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) do podawania pacjentom w USA.

Antywirusowa pigułka ma być podawana pacjentom z łagodnymi lub średnimi objawami, u których zachodzi ryzyko konieczności leczenia szpitalnego lub zgonu – pisze Yonhap, powołując się na koncern Pfizer i ministerstwo bezpieczeństwa żywności i leków.

Eksperci z panelu doradzającego temu resortowi przeanalizowali dane na temat skuteczności i bezpieczeństwa Paxlovidu, i doszli do wniosku, że pigułka jest konieczna, by poradzić sobie z obecnym kryzysem zdrowia publicznego. W ostatnich tygodniach w Korei Płd. notowanych jest około 5-7 tys. nowych zakażeń dziennie, a liczba chorych w stanie krytycznym utrzymuje się na poziomie zbliżonym do rekordowego.

Według ministerstwa badania kliniczne wykazały, że Paxlovid obniża ryzyko hospitalizacji i zgonu wśród pacjentów narażonych na ciężki przebieg COVID-19 o 88 proc. Wśród badanych występowały skutki uboczne, takie jak osłabienie zmysłu smaku, biegunka, wysokie ciśnienie krwi czy bóle mięśni, ale w większości nie miały wpływu na bezpieczeństwo leku.

Zgodnie z decyzją Paxlovid ma być przepisywany chorym na COVID-19 jak najszybciej, w ciągu pięciu dni od postawienia diagnozy, i powinien być przyjmowany dwa razy dziennie przez pięć dni. Ministerstwo bezpieczeństwa żywności i leków Korei Płd. ocenia, że środek będzie skuteczny również przeciwko wariantowi Omikron.

Władze Korei Płd. ogłosiły w poniedziałek podpisanie wstępnej umowy na zakup dawek Paxlovidu potrzebnych do leczenia 362 tys. pacjentów.

Obecnie w Korei Południowej pacjentom w krytycznym stanie podawany jest środek antywirusowy o nazwie remdesiwir (remdesivir). W celu obniżenia ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 stosowany jest również lek o nazwie Rekirona, opracowany przez miejscową firmę farmaceutyczną Celltrion. Oba te leki podawane są w formie zastrzyku dożylnego – zaznacza Yonhap.

