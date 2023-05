Władze Corleone domagają się, by syn byłego szefa cosa nostra opuścił miejscowość

Emeryt sam załatał dziurę w drodze i został za to przykładnie ukarany 882 euro (ok. 4 tys. zł) za działanie w czynie społecznym. Emeryt Claudio Trenta od kilku miesięcy prosił władze o załatanie dziury w drodze w sąsiedztwie jego domu. W końcu wziął sprawę w swoje ręce i postanowił sam załatać drogę. Dostał nie tylko grzywnę, ale i nakaz przywrócenia drogi do stanu poprzedniego.