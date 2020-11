Wkrótce z rynku znikną dwie bankowe marki

fot. hanss / Shutterstock

W najbliższych tygodniach z rynku znikną dwie bankowe marki – T-Mobile Usługi Bankowe i BGŻOptima. TMUB zostanie wchłonięte przez Alior Bank, a BGŻOptima połączona z BNP Paribas. Oto najważniejsze informacje dla klientów obu marek.

Alior Bank informuje, że operacyjne połączenie oddziału T-Mobile Usługi Bankowe z Alior Bankiem zostało zaplanowane na 29 listopada 2020 r. Wszystkie produkty otwarte w TMUB zostaną przeniesione do bankowości internetowej Alior Online i aplikacji Alior Mobile. Bankowość internetowa i aplikacja mobilna T-Mobile Usługi Bankowe zostaną wyłączone. Podczas pierwszego logowania do bankowości Aliora, klienci będą musieli podać dotychczasowy login z TMUB i obowiązujące hasło, a następnie kod przesłany SMS-em. Później będą mogli logować się za pomocą tych danych, lub zmienić je login na tzw. przyjazny. Osoby, które chcą korzystać z bankowości mobilnej, będą musiały pobrać aplikację Alior Mobile i zainstalować ją w swoim smartfonie.

Po fuzji klienci zyskają dostęp do bankowości internetowej i mobilnej Alior Banku oraz jego 700 oddziałów. Będą też mogli korzystać z produktów i usług udostępnionych przez Aliora.

Bank uczula jednocześnie klientów na kwestie bezpieczeństwa. Prosi, by nie podawali swojego loginu i hasła na żadnych innych stronach niż strona Alior Banku i nie próbowali się logować wcześniej, niż 29 listopada 2020 r. Oszuści mogą wykorzystać moment migracji do tego, by wyłudzać dane osobowe. Bank przypomina, by klienci nie klikali w linki z maili czy SMS-ów, nie pobierali dodatkowego oprogramowania na komputer, nie tworzyli szablonów zaufanych na prośbę osób trzecich czy w końcu nie akceptowali kodem SMS operacji, których nie zlecali.

4 grudnia – zmiany w BGŻ Optima

Kilka dni później, bo 4 grudnia podobną operację przeprowadzi BNP Paribas. Bank wyłączy stary system bankowości internetowej Pl@net, w którym działa BGŻOptima, a klientów przeniesie do nowego systemu – GOoptima. Bank zapewnia, że migracja ma być prosta. Nowy system będzie dostępny na docelowej stronie www.gooptima.pl. Klienci będą logować się do niego za pomocą dotychczasowego loginu do systemu Pl@net, nadając nowe hasło podczas pierwszego logowania. Zmianą będzie odświeżona szata graficzna systemu bankowości internetowej. W systemie GOoptima oferta produktów pozostanie ograniczona, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi we wrześniu – nie będzie możliwości nabywania nowych lokat, ani jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Klienci, którzy posiadają konta w BNP Paribas i BGŻOptima po migracji będą się mogli logować poprzez stronę www.gooptima.pl – używając loginu GOoptima oraz poprzez bankowość GOonline na stronie www.bnpparibas.pl – korzystając z loginu banku. W bankowości internetowej GOonline klient będzie miał możliwość przechodzenia między profilami GOonline i GOoptima bez konieczności wylogowania się i ponownego logowania. Dzięki temu w GOonline, przy jednym logowaniu, będzie mógł wykonywać transakcje na wszystkich swoich produktach.

Logując się bezpośrednio do GOoptima, klient nie będzie mógł przełączyć się na profil BNP Paribas bez przelogowania. Zobaczy wszystkie rachunki oraz lokaty terminowe i fundusze inwestycyjne zakupione w GOoptima. Transakcje w systemie będą autoryzowane tak jak dotychczas w systemie Pl@net, czyli przy pomocy kodu SMS. Zgodnie z ograniczeniami wprowadzonymi we wrześniu br., klient posiadający dostęp tylko do systemu GOoptima nie będzie miał możliwości dokonania nowych nabyć funduszy inwestycyjnych, nie będą również dostępne odkupienia oraz zlecenia konwersji/zamiany. Po zainicjowaniu zlecenia nabycia, odkupienia lub konwersji, klient będący jednocześnie klientem Banku i GOoptima, otrzyma komunikat z przekierowaniem do GOonline. Z kolei dla klientów GOoptima, nie mających profilu po stronie GOonline, po zainicjowaniu dowolnej transakcji na funduszach i spełnieniu warunków przyjęcia zlecenia, zostanie wyświetlony formularz zamówienia zwrotnego kontaktu telefonicznego w sprawie danej transakcji.