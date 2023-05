Wkrótce wycinka drzew i rozbiórki między Warszawą a Wrocławiem. Tak zbudują kolej do CPK

Jeszcze w tym roku mają ruszyć pierwsze prace przygotowawcze związane z budową kolei dużych prędkości do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Te będą polegały na wycince drzew i rozbiórkach wzdłuż projektowanego odcinka linii kolejowej z Warszawy przez Łódź do Wrocławia.

/ Krzysztof Zuczkowski

Choć linie kolejowe mające połączyć największe polskie miasta z CPK są dopiero projektowane, spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła przetargi na prace przygotowawcze. Wykonawcy, którzy zostaną wybrani (docelowo 75 firm), będą musieli przeprowadzić prace geologiczne, archeologiczne, a także wykonać niezbędne rozbiórki i wycinki drzew.

Prace na liniach Warszawa – Łódź oraz Łódź – Sieradz – Wrocław mają ruszyć jeszcze w tym roku, ale na ich dokończenie wykonawcy będą mieli aż osiem lat.

CPK

– Pierwsze roboty w ramach zawartych umów ramowych powinny rozpocząć się zgodnie z harmonogramem już w tym roku. Najpierw dla tzw. szprychy nr 9 na odcinku Warszawa – CPK – Łódź – mówi Marek Langer, dyrektor Biura Realizacji Podprogramu Kolejowego CPK.

Z pierwszego odcinka kolei dużych prędkości z Warszawy przez CPK do Łodzi pasażerowie mają korzystać w 2028 r. Wówczas też planowane jest otwarcie pierwszej części lotniska. Zgodnie z planami, podróż z Warszawy do Łodzi ma trwać nie więcej niż 45 minut.

Pozostałe linie kolejowe mają powstać znacznie później, bo do 2034 r.

Wybrany został już przebieg pięciu odcinków łączących największe polskie miasta z CPK. Oprócz wspomnianych tras z Warszawy do Łodzi oraz z Łodzi do Wrocławia powstanie także 155-kilometrowy odcinek z Sieradza do Poznania. Dodatkowo mają zostać zbudowane kilkudziesięciokilometrowe odcinki torów na Podkarpaciu oraz w woj. śląskim.

W planach jest także przedłużenie trasy z Warszawy do Lublina o odcinek do Lwowa. Linia miałaby biec przez Krasnystaw, Zamość, Tomaszów Lubelski do granicy polsko-ukraińskiej a następnie do Lwowa. Pociągi tą ok. 400-kilometrową trasę miałyby pokonywać w trzy godziny.

Przypomnijmy, że budowa zarówno samego Centralnego Portu Komunikacyjnego jak i dochodzących do niego linii kolejowych, tzw. szprych, wzbudza od początku liczne protesty.