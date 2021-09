Wkrótce nowe dowody osobiste z odciskami palców. Jest data

/ gov.pl

Termin wdrożenia nowych dowodów osobistych z druga warstwą biometryczną to 7 listopada tego roku - poinformował we wtorek Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Minister Janusz Cieszyński przypomniał podczas wtorkowej konferencji prasowej przed urzędem miasta Otwocka, że w parlamencie przeprowadzana była ustawa, która przesunęła termin wdrożenia dowodów z drugą cechą biometryczną. "Przyczyna była bardzo prozaiczna. Okazało się, że sprzęt, który został pierwotnie dostarczony, nie spełniał wymogów bezpieczeństwa. Postąpiliśmy zgodnie z rekomendacją Agenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dzięki temu, że udało się szybko i sprawnie przeprowadzić postępowanie zakupowe dzisiaj już we wszystkich gminach w Polsce są już te nowe czytniki linii papilarnych"

Minister zaznaczył, że spełniają wszystkie normy i przeszły gruntowne testy bezpieczeństwa. Dodał, że termin wdrożenia nowych dowodów osobistych z drugą warstwą biometryczną to 7 listopada tego roku. "To jest niedziela czyli od poniedziałku tak naprawdę w urzędach ruszą już te nowe dowody" - zapowiedział.

Według Janusza Cieszyńskiego, "z punktu widzenia obywatela, to się nie będzie wiele różnić, bo będzie wymagane tylko dodatkowo pobranie odcisków palców". "Wszystkie samorządy już te czytniki dostały, są gotowe, trwają szkolenia, trwa przygotowanie, tak, żebyśmy w poniedziałek 8 listopada byli wszyscy do tego gotowi" - dodał.

Obecny na konferencji wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker zaznaczył, że wprowadzenie dowodów osobistych z drugą cechą biometryczną jest dostosowaniem polskiego prawa do prawa unijnego.

Dodał, że druga cecha biometryczna ma zabezpieczać dowody osobiste, tak żeby była pewność, że osoba, która składa wniosek o dokument i pierwszy raz zostawia odcisk palców i ta osoba, która odbiera dowód, i drugi raz jest poddaje sprawdzeniu odcisk palców, jest tą samą osobą. "Taka sama procedura jest przy wydawaniu paszportów, więc obywatele są już przyzwyczajeni do tego typu procedury. Wszystkie państwa Unii Europejskiej tego typu procedury wprowadziły" - dodał.

Wszystkie dowody osobiste wydawane osobom powyżej 12. roku życia będą ważne 10 lat, ponieważ wszystkie takie osoby będą składały odciski palców. Młodsze osoby nie bedą składały odcisków palców, ale ich dowody będą ważne 5 lat.

Wiceminister Szefernaker dodał, że odciski palców będą zakodowane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego i że będą także przechowywane w Rejestrze Dokumentów Osobistych (RDO), ale tylko do czasu wydania dokumentu. "W momencie, kiedy już dowód zostanie wydany, te odciski nie będą przechowywane w RDO" - dodał.

Szefernaker powiedział, że "politycy, którzy biorą odpowiedzialność za swoje działania i którzy traktują politykę, jako odpowiedzialność, powinni na bieżąco informować opinię publiczną o problemach, jakie się pojawiają przy projektach". "To nie jest tak, że wszystkie projekty są przeprowadzane bezproblemowo. To tak, jak w życiu zawsze się pojawiają problemy i bardzo się cieszę, że mimo tych problemów, które się pojawiły przy zakupie sprzętu do poboru odcisków palców, dziś możemy z panem ministrem Cieszyńskim powiedzieć, że ta norma wymagana przez Unię Europejską będzie także w Polsce realizowana, nie bez problemów, ale sprawa została rozwiązana" - dodał.

"Od najbliższego poniedziałku mamy gotowość, żeby wyrabiać mieszkańcom nowe dowody osobiste" powiedział Jarosław Margielski, prezydent Otwocka. Samorządowiec zaznaczył, że są ułatwienia w dostępności tej usługi. "Ci mieszkańcy, którzy nie są w stanie dotrzeć do urzędu, mają możliwość skorzystania z usługi mobilnej. Urzędy zostały wyposażone w mobilne czytniki linii papilarnych" - poinformował.

"Nasi urzędnicy dojadą na miejsce, pobiorą dane biometryczne, a następnie procedura wydania dowodu przebiegnie zgodnie z obowiązującymi przepisami" - powiedział.

Dodał, że uruchomienie dostępności usług cyfrowych, z których mogą korzystać samorządy, znacząco poprawia ich możliwości, jeżeli chodzi o realizację oczekiwań mieszkańców. "Programy, które uruchomiło Ministerstwo Cyfryzacji, również pozwalają wprowadzać innowacje w samorządach i dzięki temu możemy wprowadzać systemy elektronicznej rejestracji nie tylko do żłobków szkół czy przedszkoli, ale także ogół opłat, ogół czynności, które realizują urzędy, jest dostępny za pośrednictwem internetu" - dodał Jarosław Margielski. (PAP)

Autor: Marcin Kucharzewski

