Wjazd do Turcji możliwy tylko z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa

Premier: Dziś możemy w końcu zacząć myśleć o powrocie do normalności

Dziś możemy w końcu zacząć myśleć o powrocie do normalności; może się on zdarzyć dzięki szczepionce - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że do końca roku do Polski trafi kolejne 300 tys. dawek szczepionki przeciwko COVID-19.