WizzAir anulował 80 tys. biletów przez "błąd cenowy". Jak dostać odszkodowanie?

Każdy, kto kupił bilet 18 maja na lot liniami Wizz Air poprzez aplikację, powinien sprawdzić, czy jest on ważny. Cena 70 zł w obie strony to zdaniem przewoźnika był błąd techniczny i anuluje poprawnie dokonane zakupy. Co mogą zrobić klienci?

18 maja w aplikacji WizzAir można było kupić bilet lotniczy w obie strony od 70 zł, co na części tras było atrakcyjną ofertą. Turystom nie przeszkadzał nawet warunek, a więc wybór najtańszej opcji bagażu podręcznego. Tego dnia sprzedano około 80 tys. biletów. Jednak już dzień później podróżni otrzymali maila, w którym linie lotnicze informowały o błędzie technicznym, który skutkował anulowaniem biletu.

- To bardzo rozczarowująca sytuacja, gdy mimo poprawnie dokonanych zakupów, sprzedawca wycofuje się z umowy sprzedaży powołując się na błąd techniczny. W tym przypadku linia Wizz Air w Ogólnych Warunkach Przewozu nie zastrzega sobie możliwości odwołania rezerwacji w wyniku wystąpienia takiego błędu. W dokumencie mowa jest o możliwości anulowania zakupu, gdy kupujący nie ureguluje całkowitej ceny rezerwacji lub gdy przewoźnik ma podejrzenie, że płatność dokonywana przez klienta jest wynikiem oszustwa. To oznacza, że osoby, którym linia Wizz Air anulowała zakup biletów z 18 maja, mają możliwość dochodzenia swoich praw w drodze reklamacji – zauważa Krystyna Żbikowska, adwokat DelayFix.

W przypadku, gdy podróżny przelał już całą kwotę za bilet liniom lotniczym (czy to w aplikacji czy poprzez ich stronę internetową) i otrzymał potwierdzenie rezerwacji, to z punktu widzenia prawa doszło do zawarcia umowy przewozu lotniczego.

Jak starać się o reklamację za anulowany bilet?

W takim przypadku należy się odszkodowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku.

- Takie odszkodowanie należy się klientom, których rejsy zostały odwołane w terminie krótszym niż 14 dni od momentu otrzymania informacji o anulowaniu biletów. Jeśli lot został odwołany np. na 20 dni przed terminem wskazanym na bilecie, pasażer nie może ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu – podpowiada Krystyna Żbikowska, adwokat DelayFix.

Gdy anulowanie biletów nastąpiło co najmniej na 14 dni przed datą lotu, klient ma prawo domagać się zwrotu środków na konto bankowe lub na konto w aplikacji Wizz Air, z którego może dokonywać kolejnych zakupów biletów u tego przewoźnika.

