Wizz Air zawiesił 26 tras z Polski. Mogą wrócić dopiero przed świętami

Dwa pierwsze samoloty wylądowały na nowym lotnisku w Berlinie

Dwa samoloty - jeden należący do grupy Lufthansa, a drugi do linii Easyjet - wylądowały w sobotę na międzynarodowym lotnisku Berlin-Brandenburg. Inaugurację działalności nowego portu lotniczego poprzedziły wieloletnie skandale, skutkujące 9-letnim opóźnieniem inwestycji i wzrostem kosztów budowy z ok. 2,7 mld euro do prawie 6 mld.