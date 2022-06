Wizz Air rekrutuje w Polsce. Wiemy, jakie wynagrodzenie oferuje

/ Wizzair.com

Wizz Air ogłosił otwarcie rekrutacji do kilku baz w Polsce. Łącznie poszukuje 200 pracowników personelu pokładowego. Pensja stewardess jest nie tylko zależna od doświadczenia, ale też długości tras, jakie przyjdzie im obsługiwać.

Węgierskie linie lotnicze Wizz Air poszukują ok. 200 stewardess oraz stewardów do pracy w Polsce. Zatrudnienie czeka na osoby mieszkające w okolicach kilku baz przewoźnika, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Pyrzowicach (obok Katowic), Balicach (obok Krakowa) i we Wrocławiu.

Wynagrodzenie oferowane przez Wizz Air składa się z podstawy, stawki za godziny spędzone w powietrzu oraz różnych benefitów – jak udało się ustalić portalowi fly4free.pl. Pensum, czyli stała część pensji personelu pokładowego, jest zależna od doświadczenia, natomiast to ile kosztować będzie czas spędzony podczas lotu, zależy też od długości trasy.

Ile płaci Wizz Air?

Pensja dla osoby rozpoczynającej dopiero swoją karierę zawodową jako stewardesa bądź steward w Wizz Air zaczyna się od 24 156 tys. zł brutto rocznie, czyli 2013 zł brutto na miesiąc. Do tego jednak dochodzą stawki za godziny spędzone w powietrzu. Te na stanowisku Junior Cabin Attendent wynoszą 70 zł za trasy „S” trwające do 119 minut, 83,5 zł za loty „M” mieszczące się od 120 do 164 minut, 104 zł za pracę na trasach „L” trwających od 165 do 239 minut oraz najwyższa stawka – 125 zł – za najdłuższe loty „XL”, trwające powyżej 240 minut.

Na średnim stanowisku wynagrodzenie roczne wynosi 27 936 zł brutto (2328 zł brutto na miesiąc), zaś stawki godzinowe zaczynają się od 82 zł za najkrótszą trasę, 97,9 zł za loty „M”, 122 zł za „L” oraz 147 zł za pracę na trasach „XL”. Pracownicy z największym doświadczeniem mogą liczyć na 38 590 zł brutto rocznie (3216 zł brutto miesięcznie) przy stawkach godzinowych: 131 zł; 157,6 zł; 197 zł; 236 zł.

Jak to wygląda w praktyce? Jak wynika z wyliczeń Wizz Aira, stewardesa po awansie ze stanowiska juniorki będzie zarabiać średnio ok. 6 tys. zł brutto na miesiąc. Dodatkowo do pensji stewardes wliczana jest również prowizja w wysokości 10 proc. za każdą sprzedaż w trakcie lotu. Jednocześnie pracownikom, ich rodzinie oraz przyjaciołom przysługuje nieograniczona liczba zniżkowych biletów.

Proces rekrutacyjny podzielony jest na kilka etapów, w tym m.in. odegranie scenki z trudnym pasażerem. Kandydaci, którzy przejdą wszystkie zadania i otrzymają pracę, rozpoczną ją od ośmiotygodniowego płatnego szkolenia. Jeżeli chodzi o formę zatrudnienia, to Wizz Air nigdzie nie wskazał czy jest to umowa o pracę, czy umowa cywilno-prawna. Patrząc jednak na różne zmienne wpływające na wynagrodzenie, może to wskazywać na kontrakt B2B.

Alan Bartman