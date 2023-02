Wizz Air, Ryanair i Eurowings najgorszymi liniami lotniczymi w Europie

Włosi "uziemieni"? Gigantyczne kolejki do biur paszportowych

Kryzys paszportowy we Włoszech? Tysiące osób od świtu stoi w kolejkach, by dostać się do biur paszportowych. Czas oczekiwania wynosi nawet 8 miesięcy. Niektórzy kupują bilety w tanich liniach lotniczych, by móc skorzystać z "przyspieszonej ścieżki".